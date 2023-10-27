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Пограничники сбили вражеский дрон в Харьковской области (фото)

Фото: пограничники сбили вражеский дрон в Харьковской области (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Полет боевого вражеского дрона - очередной вызов пограничникам на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, четкими и умелыми действиями бойцы молниеносно посадили вражескую "птичку", превратив ее в металлолом.

Обстрел Украины 

Оккупанты в ночь на 27 октября атаковали южные области Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, беспилотники россияне выпускали в две волны. Кроме того, враг во время атаки использовал и баллистику "Искандер-М", ударив по Харьковской области. Силы ПВО сбили почти все беспилотники - пять из шести.

Что касается последствий, то в Николаевской области зафиксировали "прилет" в районе города Вознесенск, а в Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм. 

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