Пограничники сбили вражеский дрон в Харьковской области (фото)

"Полет боевого вражеского дрона - очередной вызов пограничникам на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, четкими и умелыми действиями бойцы молниеносно посадили вражескую "птичку", превратив ее в металлолом.

Обстрел Украины

Оккупанты в ночь на 27 октября атаковали южные области Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, беспилотники россияне выпускали в две волны. Кроме того, враг во время атаки использовал и баллистику "Искандер-М", ударив по Харьковской области. Силы ПВО сбили почти все беспилотники - пять из шести.

Что касается последствий, то в Николаевской области зафиксировали "прилет" в районе города Вознесенск, а в Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм.