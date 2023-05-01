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Пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 мая 2023 18:25
Пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем Фото: пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники с помощью специального антидронового ружья сбили российский беспилотник, который шпионил по их позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ .

"Вчера в Донецкой области антидроновый расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского "шпиона" над своими позициями", - говорится в сообщении.

Военные сразу обезвредили враждебную цель использовав для этого антидроновое ружье. Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что к вооружению украинских пограничников добавились реактивные хорватские установки RAK-SA-12.

Также писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.

Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении нашим воинам удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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