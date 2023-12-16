Пограничники помешали инженерным работам оккупантов: залетели дроном прямо в экскаватор

Украинские пограничники помешали инженерным работам оккупантов на Купянском направлении. Для этого бойцы использовали дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах показана боевая работа бойцов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Купянском направлении.

Как отмечается, российские захватчики проводили инженерные работы. Но наши пограничники помешали им.

Защитники направили FPV-дрон к водителю вражеского экскаватора. Беспилотник залетел прямо в кабину транспорта. Поэтому оккупанты физически дальше проводить инженерные работы не могли.

Потери российской армии

Российское Министерство обороны не раскрывает потери своей армии и техники на войне против Украины.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже почти 345 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 930 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 324 самолета и 324 вертолета РФ.