Пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию

Во время патрулирования речного участка границы с Венгрией, пограничники разоблачили двух уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Во время патрулирования речного участка границы, правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства. Пограничный наряд догнал нарушителей и вернул их на украинский берег", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что уклонисты, за попытку незаконного пересечения границы, были привлечены к административной ответственности.
Фото: пограничники задержали уклоняющихся, которые на лодке пытались попасть в Венгрию (t.me/DPSUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила новые схемы незаконного вывоза военнообязанных за границу. На этот раз мужчинам предлагали переплывать по дну реки.
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