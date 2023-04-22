Пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию

Во время патрулирования речного участка границы с Венгрией, пограничники разоблачили двух уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования речного участка границы, правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства. Пограничный наряд догнал нарушителей и вернул их на украинский берег", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что уклонисты, за попытку незаконного пересечения границы, были привлечены к административной ответственности.

Фото: пограничники задержали уклоняющихся, которые на лодке пытались попасть в Венгрию (t.me/DPSUkr)