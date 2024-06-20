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Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении (видео)

Украина, Четверг 20 июня 2024 09:35
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Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении (видео) Фото: пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Оккупанты наступали при поддержке танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Бронегруппа противника при поддержке танка и двух боевых машин пехоты двигалась в сторону наших позиций", - рассказали пограничники.

Противотанкисты пограничной бригады "Месть" расчетом ПТРК "Корсар" уничтожили две вражеских БМП, а подразделение Вооруженных сил подвело танк оккупантов.

"Благодаря слаженным действиям Сил обороны атака врага отбита, семь оккупантов ликвидированы, один получил тяжелые ранения", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

С начала суток, 19 июня, на линии фронта количество боевых столкновений увеличилось до 59. Продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска.

По данным Института изучения войны, ВСУ недавно отбили Тихое и районы в южной и центральной части Старицы, возле Волчанска. Однако обстрел города управляемыми авиабомбами указывает на то, что российские оккупанты могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

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