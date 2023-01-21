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Пограничники объяснили, зачем россияне отправили ДРГ на границу в Сумской области

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Сумская область, Суббота 21 января 2023 14:44
Пограничники объяснили, зачем россияне отправили ДРГ на границу в Сумской области Фото: пограничники объяснили, почему РФ запускает ДРГ возлеграницы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются выведать позиции украинских защитников в приграничных районах. Именно поэтому диверсанты пытались прорваться в Сумскую область накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера наши ребята в Сумской области остановили попытку проникновения ДРГ из России. Это было утром, однако группа была разоблачена. По ней был открыт огонь, и она отступила за линию государственной границы", - рассказал он.

Демченко отметил, что до нового года российские оккупанты активно привлекали ДРГ в Харьковской области. Однако в этот раз диверсанты пытались проникнуть в Украину со стороны Сумской области.

По словам спикера, таким образом враг пытается выведать позиции украинских военных.

"Попробовали забросить диверсионно-разведывательную группу для того, чтобы в том числе разоблачить находящиеся на этом направлении позиции Сил обороны", - объяснил Демченко.

Напомним, вчера пограничники остановили ДРГ, пытавшуюся прорваться в Сумскую область из России.

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пограничная служба прикордонники Сумская область ДРГ
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