Пограничники предупредили украинцев о пробках на границе с Румынией

Пограничники предупредили граждан, пересекающих границу с Румынией, о задержке и пробках в пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, с началом летнего сезона в пунктах пропусков значительно увеличился поток людей.

Если в течение мая в среднем в сутки через пункт пропуска "Порубное" следовали около 40 автобусов, то в июне эта цифра выросла почти до 100 единиц в сутки. С учетом этого пограничники привлекли дополнительные силы и средства для ускорения оформления.

Поэтому на границе с Румынией круглосуточно функционирует еще один международный пункт пропуска - "Красноильск". Он расположен на расстоянии около 60 км от Черновцов и предназначен для пропуска автомобильного транспорта, в том числе пассажирских автобусов.

Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.

Также юрист объяснил РБК-Украина, как работает легальный способ выезда мужчин за границу.

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