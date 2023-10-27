Пограничники взяли в плен коренного жителя Москвы. Выжил единственный из подразделения
Украинские пограничники взяли в плен российского оккупанта. Он оказался коренным жителем Москвы и контрактником армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Так, бойцы "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен контрактника российской армии на Сватовском направлении.
"Пленный родом из Москвы. Он приехал на войну ради 200 тысяч рублей, а остался единственным, кто выжил из подразделения", - отмечают в МВД.
Пленные РФ в Украине
Отметим, что впервые российские оккупанты попали в плен ВСУ в первый день масштабного вторжения РФ в Украину. Они оказались военнослужащими Ямпольского мотострелкового полка РФ.
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