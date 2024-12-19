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Пограничники показали уничтоженную технику оккупантов на Купянском направлении (видео)

Четверг 19 декабря 2024 12:14
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Пограничники показали уничтоженную технику оккупантов на Купянском направлении (видео) Фото: пограничники показали уничтоженную технику РФ на Купянском направлении (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Нина Еланская

Украинские защитники из бригады "Месть" провели успешную операцию на Купянском направлении, нанеся сокрушительные потери оккупантам. Результаты они продемонстрировали в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Благодаря работе разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Феникс" было уничтожено значительное количество вражеской техники и инфраструктуры.

Среди потерь врага:

  • два танка,
  • боевая машина пехоты БМП-2,
  • три многоцелевых транспортера МТ-ЛБ (один из которых был ликвидирован дистанционным подрывом),
  • бронетранспортер,
  • система связи оккупантов.

Кроме этого, как сообщили украинские пограничники, "Феникс" эффективно сжег полевой склад боекомплекта оккупантов.

Также были разрушены три пункта управления беспилотниками врага, уничтожены десятки укрытий и значительное количество живой силы противника.

Потери России в войне против Украины

Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные продолжают мужественно защищать страну.

По информации Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1530 солдат, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.

В последнее время российские войска понесли значительные потери с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, ноябрь 2024 года стал рекордным по количеству потерь среди российских оккупантов.

По данным британской разведки, в прошлом месяце российская оккупационная армия потеряла большое количество своих военных, а также и боевой техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Генштаба, российские потери превысили 765 000 солдат.

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ДПСУ Пограничники Оккупанты
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