Пограничники показали уничтоженную технику оккупантов на Купянском направлении (видео)
Украинские защитники из бригады "Месть" провели успешную операцию на Купянском направлении, нанеся сокрушительные потери оккупантам. Результаты они продемонстрировали в видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Благодаря работе разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Феникс" было уничтожено значительное количество вражеской техники и инфраструктуры.
Среди потерь врага:
- два танка,
- боевая машина пехоты БМП-2,
- три многоцелевых транспортера МТ-ЛБ (один из которых был ликвидирован дистанционным подрывом),
- бронетранспортер,
- система связи оккупантов.
Кроме этого, как сообщили украинские пограничники, "Феникс" эффективно сжег полевой склад боекомплекта оккупантов.
Также были разрушены три пункта управления беспилотниками врага, уничтожены десятки укрытий и значительное количество живой силы противника.
Потери России в войне против Украины
Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные продолжают мужественно защищать страну.
По информации Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1530 солдат, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.
В последнее время российские войска понесли значительные потери с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, ноябрь 2024 года стал рекордным по количеству потерь среди российских оккупантов.
По данным британской разведки, в прошлом месяце российская оккупационная армия потеряла большое количество своих военных, а также и боевой техники.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Генштаба, российские потери превысили 765 000 солдат.
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