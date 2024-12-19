Пограничники показали уничтоженную технику оккупантов на Купянском направлении (видео)

Украинские защитники из бригады "Месть" провели успешную операцию на Купянском направлении, нанеся сокрушительные потери оккупантам. Результаты они продемонстрировали в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Благодаря работе разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Феникс" было уничтожено значительное количество вражеской техники и инфраструктуры.

Среди потерь врага:

два танка,

боевая машина пехоты БМП-2,

три многоцелевых транспортера МТ-ЛБ (один из которых был ликвидирован дистанционным подрывом),

бронетранспортер,

система связи оккупантов.

Кроме этого, как сообщили украинские пограничники, "Феникс" эффективно сжег полевой склад боекомплекта оккупантов.

Также были разрушены три пункта управления беспилотниками врага, уничтожены десятки укрытий и значительное количество живой силы противника.

Потери России в войне против Украины

Несмотря на постоянные атаки оккупантов, украинские военные продолжают мужественно защищать страну.

По информации Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1530 солдат, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.

В последнее время российские войска понесли значительные потери с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, ноябрь 2024 года стал рекордным по количеству потерь среди российских оккупантов.

По данным британской разведки, в прошлом месяце российская оккупационная армия потеряла большое количество своих военных, а также и боевой техники.