Пограничники показали видео уничтожение россиян и их техники в Харьковской области

Украинские пограничники уничтожили позиции россиян и их технику с помощью беспилотников в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Пограничники с помощью дронов атаковали внедорожник, БТР и блиндаж окупантов в Харьковской области.

"В прицел ударных дронов пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" попали внедорожник, БТР и блиндаж окупантов в Харьковской области", - подписано видео.

Потери России в Украине

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 29 ББМ, 31 артсистему и другую технику врага.

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