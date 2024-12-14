Пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Сумской областью (видео)

Пограничники в ночь на 14 декабря сбивали вражеские дроны во время атаки РФ. Бойцы показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Пограничники тремя меткими выстрелами сбили три "Шахеды" в небе над Сумской областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные огневые группы ГПСУ ночью 14 декабря уничтожили три дрона в Сумской области.

Ночная атака РФ

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 132 дрона. Пуски были из пяти районов - Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 58 беспилотников. Еще 72 дрона не достигли своих целей (локационно потеряны), два - вернулись в Россию.

ПВО работала в 11 областях Украины, а именно в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской.

Известно, что силы ПВО уничтожили до 10 дронов, угрожавших Киеву. В Дарницком районе столицы упали обломки. Также падение обломков зафиксировано в Киевской и Черкасской областях.

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