ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Николаевской областью (видео)

Николаевская область, Понедельник 11 декабря 2023 13:23
UA EN RU
Пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Николаевской областью (видео) Фото: пограничники показали, как сбивали "Шахеды" над Николаевской областью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 11 декабря в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На видео показана ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевской областью. Результат - уничтоженный вражеский БПЛА.

Ночная атака на Украину 11 декабря

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, которыми россияне пытались атаковать территорию Украины сегодня ночью, 11 декабря.

Сообщается, что зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - в Николаевской области. Дронами успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

"Кроме того, около 4 утра 11 декабря оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области России", - отметили в Воздушных силах.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область прикордонники дрони ДПСУ
NEWS
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО