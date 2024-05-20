Пограничники показали, как ночью уничтожают россиян на Северском направлении (видео)

Силы обороны Украины на Северском направлении в ночное время суток уничтожили группу россиян. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Пограничники ответили, что это происходило на Северском направлении.

"Подборка точных ночных сбросов по оккупантам", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что это результат работы пограничников из бригады "Помста".

Ситуация на поле боя

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что за 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных.

А Институт изучения войны в своем отчете указал, что оккупанты продолжают свое наступление на территории Харьковской области, в том числе вблизи Липцев.

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