ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали, как ночью уничтожают россиян на Северском направлении (видео)

Понедельник 20 мая 2024 15:45
UA EN RU
Пограничники показали, как ночью уничтожают россиян на Северском направлении (видео) Архивное фото: пограничники уничтожают россиян на Северском направлении (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Северском направлении в ночное время суток уничтожили группу россиян. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это результат работы пограничников из бригады "Помста".

"Подборка точных ночных сбросов по оккупантам", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники ответили, что это происходило на Северском направлении.

Ситуация на поле боя

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что за 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных.

А Институт изучения войны в своем отчете указал, что оккупанты продолжают свое наступление на территории Харьковской области, в том числе вблизи Липцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Пограничная служба Пограничники
NEWS
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны