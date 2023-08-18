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Пограничники показали, как с помощью FPV-дрона уничтожили российский грузовик (видео)

Фото: пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российский грузовик (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили грузовик российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Вражеский грузовик прошел техническое обслуживание по взрывным стандартам от FPV-дрона "Стальной границы", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

Следует отметить, что Россия скрывает потери своей техники и оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель всего нескольких десятков тысяч русских солдат.

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 18 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вертолета, 24 артсистемы и другую технику врага.

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