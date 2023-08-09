Пограничники вблизи Авдеевки нейтрализовали вражеский дрон-камикадзе (фото)
Силы обороны Украины ликвидировали вражеский дрон со взрывчаткой вблизи Авдеевки (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Вчера антидроновий расчет пограничного подразделения обнаружил приближение к позициям вблизи Авдеевки вражеского беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие заметили, что квадрокоптер несет на себе взрывное устройство.
Фото: Вражеский дрон (dpsu.gov.ua)
Как бойцам удалось ликвидировать дрон
В момент захода БПЛА на удар пограничники для подавления воздушной цели применили специальное техническое средство.
"Так оператору антидронового ружья удалось перехватить управление дроном и посадить "птичку". На земле дрон-камикадзе обезвредили специалисты взрывотехники", - добавили в ГПСУ.
Борьба с российскими беспилотниками
Вчера сообщалось, что украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).
Также российский беспилотник был сбит в небе над Днепропетровской областью в воскресенье, 6 августа. Речь идет об "Орлане-10".
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