Пограничники под Бахмутом сожгли несколько танков россиян с помощью дронов (видео)

"Около 50 захватчиков при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения "Феникс" в районе Курдюмовки в Донецкой области", - говорится в заявлении ГПСУ.

Отмечается, что три вражеских БТР-82 подорвались благодаря дистанционному минированию, а ударные дроны уничтожили поврежденные бронетранспортеры.

FPV-дроном бойцы остановили, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты бригады "Месть" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М "Прорыв", который также добили операторы дронов.

Пограничники рассказали, что во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 - ранены. Часть вражеской техники и пехоты уничтожили бойцы из 28 отдельной механизированной бригады.