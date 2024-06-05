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Пограничники под Бахмутом сожгли несколько танков россиян с помощью дронов (видео)

Архивное фото: пограничники под Бахмутом сожгли несколько танков РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили вражеское наступление, а часть танков удалось уничтожить с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Около 50 захватчиков при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения "Феникс" в районе Курдюмовки в Донецкой области", - говорится в заявлении ГПСУ.

Отмечается, что три вражеских БТР-82 подорвались благодаря дистанционному минированию, а ударные дроны уничтожили поврежденные бронетранспортеры. 

FPV-дроном бойцы остановили, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты бригады "Месть" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М "Прорыв", который также добили операторы дронов.

Пограничники рассказали, что во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 - ранены. Часть вражеской техники и пехоты уничтожили бойцы из 28 отдельной механизированной бригады. 

Ситуация на фронте

Российские войска активно наступают в Донецкой и Харьковской областях, о чем сегодня заявлял главком ВСУ Александр Сырский.

Генштаб ВСУ заявлял, что самым горячим остается Покровское направление . Там количество вражеских атак выросло до 19.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в УкраинеПограничники