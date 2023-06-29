Пограничники получили от "Стального фронта" пикапов и БПЛА на 15 млн гривен

В каждый из десяти комплексов БПЛА "Валькирия" входит 2 беспилотника. Пограничники очень благодарны за передачу, поскольку эта украинская разработка хорошо зарекомендовала себя на фронте - благодаря "невидимости" для враждебного РЭБ, дальности полетов и скорости развертывания.

Экипаж БПЛА составляет всего 2 человека, а комплекс может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить операции на вражеской территории в глубину до 40 км - в поисках средств ПВО, РЭБ, техники и складов БК.

"Эти дроны дают ту информацию о враге, которую ни другим способом не добьешься. А имея информацию о применении сил средств врага, мы не только эффективно его уничтожаем, но и можем сохранить свой личный состав", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Себало.

Когда пришел запрос к нам от пограничной службы, мы пообщались с разными производителями беспилотников. И посмотрели, что зарубежные аналоги нашего аппарата, который может летать на глубину до 50 километров - от 2 до 4 миллионов гривен. А 10 наших комплексов, с такими же характеристиками мы купили за 8 миллионов гривен", - пояснил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Он уточнил, что авто для передачи выбирали также исходя из пожеланий пограничников, чтобы были полноприводными, ведь ездить надо по тяжелой местности.

"Бусы ребятам нужны, чтобы патрулировать границу мобильными группами. Мы постарались и нашли автомобили в хорошем состоянии, до 120 тыс. пробега, некоторые даже с автоматической коробкой передач. Я надеюсь, ребятам будет комфортно на них ездить и защищать нашу границу. Сегодня в рамках "Стального фронта" мы передали техники на 15 миллионов гривен", - добавил Водовиз.

Напомним, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" компания направила на поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн.

В общей сложности Ринат Ахметов и его бизнесы направили на военную и гуманитарную помощь более 5 млрд грн.