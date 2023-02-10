Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки

Украинские пограничники оказали помощь раненому российскому солдату в Бахмуте, бинтовали его прямо в окопе, в то время как рядом слышались взрывы. При себе у него не оказалось даже элементарных медсредств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пограничники оказывают медицинскую помощь пленному россиянину. Кадры из Бахмута", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как пограничник оказывает медицинскую помощь оккупанты в окопе, спрашивает, есть ли у него лекарства. Тот отрицательно машет головой.
"Что же вы божьи здесь делаете", - не выдерживая говорит пограничник. Затем он извлекает необходимое средство из своей аптечки, чтобы помочь оккупанту.
Как сообщалось, бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" спасли раненого мужчину в Бахмуте Донецкой области. Два российских снаряда попали в дом, мужчина истекал кровью и мог погибнуть.
Напомним, украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.