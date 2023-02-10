Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки

"Пограничники оказывают медицинскую помощь пленному россиянину. Кадры из Бахмута", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пограничник оказывает медицинскую помощь оккупанты в окопе, спрашивает, есть ли у него лекарства. Тот отрицательно машет головой.

"Что же вы божьи здесь делаете", - не выдерживая говорит пограничник. Затем он извлекает необходимое средство из своей аптечки, чтобы помочь оккупанту.