Пограничники в Харьковской области с помощью FPV-дрона уничтожили двух оккупантов (видео)

Силы обороны Украины в Харьковской области обнаружили и уничтожили с помощью дрона двух российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"FPV-дрон "поймал" 2 оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчиков обнаружили пограничники бригады "Гвардии наступления Стальной рубеж" в Харьковской области.

В ГПСУ добавили, что даже наличие у оккупантов антидронового ружья не спасло их от уничтожения дроном-камикадзе.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что на поле боя произошло 67 боевых столкновений, украинские воины отразили атаки россиян возле Белогоровки в Луганской области и поразили два состава боеприпасов противника.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 432 390 военных.