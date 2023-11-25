ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (видео)

Луганск, Суббота 25 ноября 2023 17:53
UA EN RU
Пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (видео) Фото: пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники устроили массированный удар по позициям оккупантов на Сватовском направлении. Помогли им в этом дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Сватовском направлении пограничники мобильного подразделения "ДОЗОР" ударными дронами уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой БТР и ББМ, также в воздух взлетели 2 склада боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным пограничников, повреждены САУ, БРДМ, ББМ, 3 легковых авто, грузовик УРАЛ, а еще нанесено огневое поражение по укрытиям захватчиков.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 30 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

В частности, ВСУ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября и, как сообщается, продвинулись. Также продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и подтвердили успехи. Украинские силы продолжали наступательные операции в Мелитопольском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ
NEWS
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах