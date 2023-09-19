Пограничники дронами-камикадзе атаковали блокпост и ликвидировали оккупантов (видео)
Силы обороны Украины обнаружили вражеский блокпост и с помощью дронов-камикадзе атаковали его. В результате этого удалось ликвидировать двух россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Девиз оккупантов: пополнять статистику собственных потерь", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские бойцы дроном атаковали блокпост, в результате чего пострадал оккупант.
Позже на блокпост прибыла группа россиян, которую Силы обороны Украины также атаковали дроном.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273 460 военных.
Также украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за минувшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 300 оккупантов.
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