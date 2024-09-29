Пограничники блокировали схему побега из Украины через систему "Шлях" (фото)

Проведенные мероприятия позволили установить организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через госрубеж . Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях".

Оперативники Подольского отряда совместно с сотрудниками УСС и следователями СУ ГУНП провели санкционированные обыски в городе Одесса. Мероприятия проводились по процессуальному руководству областной прокуратуры.

Таким образом, люди беспрепятственно выезжали из страны через действующие пункты пропуска, но обратно уже не возвращались. Водители оставляли автомобили за границей, а со временем в Украину их возвращали совсем другие лица. Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.

В результате обысков у фигурантов производства, межведомственной группой обнаружены предметы, имеющие доказательное значение и подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас фигурант объявлен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,8 млн гривен.