Пограничники блокировали схему побега из Украины через систему "Шлях" (фото)

В Одесской области пограничники разоблачили схему выезда за границу. Правонарушители пользовались системой "Шлях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Оперативники Подольского отряда совместно с сотрудниками УСС и следователями СУ ГУНП провели санкционированные обыски в городе Одесса. Мероприятия проводились по процессуальному руководству областной прокуратуры.
Таким образом, люди беспрепятственно выезжали из страны через действующие пункты пропуска, но обратно уже не возвращались. Водители оставляли автомобили за границей, а со временем в Украину их возвращали совсем другие лица. Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.
В результате обысков у фигурантов производства, межведомственной группой обнаружены предметы, имеющие доказательное значение и подтверждающие незаконную деятельность.
Сейчас фигурант объявлен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,8 млн гривен.
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу.
Однако, выезжать за пределы Украины разрешено мужчинам, не подлежащим призыву или имеющим право на отсрочку. Конечно, если они могут доказать это соответствующими документами.
РБК-Украина сообщало, как пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.
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