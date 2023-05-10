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На приграничье в Ровенской области на мине подорвался трактор: есть погибший

Фото: на приграничье в Ровенской области на мине подорвался трактор (t.me/vitalykoval8)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области в приграничной полосе на мине подорвался трактор. В результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Сегодня на севере области в приграничной полосе на мине подорвался трактор. Ситуация произошла в поле на территории Дубровицкой территориальной общины. К сожалению - один человек погиб, другой - травмирован", - написал Коваль.

По его словам, проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждение о минировании территории, трактор заехал на поле.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В который раз призываю быть внимательными. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности!" - добавил Коваль.

Фото: на приграничье в Ровенской области на мине подорвался трактор (t.me/vitalykoval8)

Напомним, что вчера в Николаевской области на взрывчатках подорвались два трактора.

Также недавно трактор подорвался на мине в Херсонской области.

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