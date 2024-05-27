Пограничный вопрос. Что не так с протестами в Армении и выдержит ли удар Пашинян

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Что происходит и каковы масштабы протестов

Акции протеста в Армении продолжаются с апреля. Причиной послужили договоренности с Азербайджаном о делимитации границы в Тавушской области на северо-востоке страны.

Сегодня демонстранты перекрыли трассы Ереван-Аштарак и Ереван-Армавир. Первая магистраль ведет в Россию, вторая - в Иран. В самой столице были заблокированы 48 улиц, акции проходили на разных станциях метро. Также сообщается о протестах в Вайоцдзорской области (на юго-востоке), откуда выдвинулась автоколонна в Ереван.

По данным МВД, задержаны более 220 протестующих. По словам оппозиционных депутатов, всего подвергнуты приводу более 300 человек. В том числе родственники военных, погибших в 44-дневной Второй карабахской войне 2020 года.

Также среди задержанных депутаты Национального собрания от оппозиции Ашот Симонян и Артур Саргсян, сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Игорь Хачатуров, известные в стране певцы и врач. Полиция пыталась задержать и лидера протеста - архиепископа Баграта Галстаняна, но демонстранты не дали этого сделать.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых граждане перекрывают дороги в Ереване и за его пределами, скандируют протестные лозунги, а силовики задерживают демонстрантов. Большинству из них предъявляют неповиновение полиции.

Нынешние протесты называют самыми массовыми со времен революции, приведшей к власти Пашиняна в 2018 году. Сложно сказать, сколько людей выходят на улицы, но на вчерашнем митинге в Ереване, по разным оценкам, могли быть до 40-50 тысяч человек, что очень большая цифра для армянской столицы, рассказывает политолог Армен Ованнисян.

"Мне кажется, протесты все-таки ближе к пику, я не вижу потенциала для более массовых выступлений. Разве что правительство продолжит делимитацию по тому же сценарию, тогда это поспособствует тому, что сторонников движения "Тавуш во имя Родины" станет больше. Но еще вопрос в том, как этим воспользуются его лидеры. Честно говоря, они иногда не могут совладать с той массой населения, которая выходит на улицы", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Другой армянский политолог Рубен Меграбян тоже не видит предпосылок к разрастанию протестов. По его мнению, политическая повестка организаторов нерелевантна потребностям армянского общества и государства.

Делимитация границы с Азербайджаном: что известно

Давно назревший процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном стартовал в прошлой месяце. О нем договорились более трех лет назад после Второй карабахской войны. После этого стороны долго спорили, на какие именно карты советских времен им опираться.

19 апреля Ереван и Баку договорились, что новые границы будут основаны на Алма-Атинской декларации 1991 года. А также согласовали делимитацию возле армянских сел Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер и азербайджанских - Баганис-Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

Администрация премьера Пашиняна настаивает, что речь о территориальных уступках не идет. Фактически будут воссозданы границы, которые существовали между советской Арменией и советским Азербайджаном.

"Процесс имеет одну цель - сделать бессмысленной, нелогичной войну, лишить ее всяких оснований. Впервые в истории Армении мы формируем гарантии безопасности своими руками", - говорил Никол Пашинян в мае.

Демаркация началась 23 апреля на северо-восточном участке со стороны Армении. Уже 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль переданные четыре села, а армянские пограничники приступили к охране территорий трех сел. Охрана участка возле поселка Киранц будет осуществляться по переходной схеме до 24 июля 2024 года.

Фото: делимитация границы с армянской стороны (president.am)

Все это время протестовали жители приграничных районов Тавушской области. В мае они направились маршем в Ереван, после чего к ним присоединились тысячи человек. В итоге акции против передачи населенных пунктов переросли в политическое движение "Тавуш во имя Родины".

Организаторы называют уступки Азербайджану односторонними, хотя это не так, объясняет Рубен Меграбян.

"До марта включительно Азербайджан и слышать не хотел о границах 1991 года. Но теперь согласился. С другой стороны, сейчас примерно 200 квадратных километров нашей территории под контролем Баку и они должны вернуть ее. Но пока этого не произошло. Процесс делимитации - на несколько лет. Раньше времени подогревать страсти, как по мне, - не лучшая идея", - отметил он в беседе с изданием.

Армен Ованнисян предлагает отталкиваться не от заявлений властей и оппозиции, а от того, что волнует армян. В первую очередь - это сценарий происходящего. Потому что ранее Никол Пашинян обосновывал необходимость делимитации тем, что иначе Азербайджан пойдет на Армению новой войной.

По его словам, на границе куча проблем еще с советских времен. Получается, что в некоторых случаях новая граница может проходить по двору конкретного человека или перерезать стратегические дороги на Грузию. Сейчас армянские силы отошли, азербайджанские - в лучшем случае остались там, где стояли. И самое главное в том, что люди не верят заявлениям Пашиняна о мире и о том, что никаких войск на границе не будет.

"Очевидно, что потеря армянами высот и более удобных позиций выгодна Азербайджану на случай военного столкновения. Население уверено, что столкновение рано или поздно будет, несмотря на все заявления правительства", - объяснил политолог.

На этих настроениях сыграли силы, которые правили до 2018 года, и пытаются заработать политические очки в борьбе против действующего премьера. И самые громкие голоса у так называемой пророссийской оппозиции. Нынешнее движение выглядит как минимум комплиментарным по отношению к РФ и Владимиру Путину.

"Ситуация такова, что общество снова делят на белых и черных, как у нас принято говорить. Это выгодно обеим сторонам, потому что поляризует как власть, так и поле оппозиции. То есть, если ты не хочешь возвращения старых, должен поддержать власть. Если против Пашиняна, значит должен смириться, что за лидерами этого движения стоят бывшие президенты Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Российская Федерация", - добавил Ованнисян.

Кто стал лицом протеста и метит в премьеры

Впервые в истории независимой Армении протестное движение, по крайней мере номинально, возглавила церковь. В лице главы Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна.

По его задумке, уличные акции должны вынудить Пашиняна подать в отставку. Еще 9 мая он объявил об этом в ультимативной форме с центральной площади Еревана. Он дал всего час на переговоры, естественно, власти требование проигнорировали.

26 мая он пошел еще дальше и официально объявил о намерении выдвинуться на пост премьера. По словам Галстаняна, у Пашиняна "нет ни политической, ни моральной легитимности", а принимаемые решения якобы диктуются извне. Архиепископ уже попросил отстранить его от служения. Однако политическим планам мешает наличие у него гражданства Канады.

"Мы решим эту проблему всеми возможными законными средствами в правовом поле", - заявил Галстанян.

Фото: лицо протестов в Армении, архиепископ Баграт Галстанян (news.am)

Этот человек считает, что его миссия - спасти родину от "предательской власти", и совершенно искренно в это верит. Личность неоднозначная, провластная пресса слова не подбирает, но при всей реакционности движения это интересный человек, характеризует архиепископа Ованнисян.

Он был активным сторонником подпольной Национальной объединенной партии, которая с 1960-х выступала за отделение Армении от СССР. "В особо пророссийских настроениях замечен не был. Тем не менее то, что он говорит сегодня, вполне укладывается в пророссийскую повестку. И это факт", - объясняет собеседник.

Против него настроены не только те, кто поддерживает Пашиняна. Но и значительная часть населения, которая выступает за сближение с НАТО и Евросоюзом и за выход из российской зоны влияния. Поэтому по движению во главе с Галстаняном есть определенный скептицизм и высокий отрицательный рейтинг.

"Есть момент антиклерикального толка, в том смысле, что Армения - светское государство и священник не может быть ее лидером. Критика идет со всех сторон, но, конечно, есть сторонники, которые считают его возможным спасителем нации", - добавил он.

Рубен Меграбян подчеркивает, что тавушский священник на самом деле не лидер протеста, а удобная ширма для сил, "оторванных от кормушки" после революции 2018 года.

"У него нет ни лидерских качеств, ни политического содержания. Риторика его аполитична по природе. Он лишь фасад для тех групп влияния, которые хотят на российских штыках совершить реванш и стать гауляйтерами страны, потерявшей независимость", - рассказал политолог.

По его словам, претензии Галстаняна на должность премьера нереальны, поскольку по закону после выхода из гражданства Канады он сможет претендовать на нее только по истечению четырех лет.

Пашиняну грозит отставка? Приведут ли протесты к смене власти

Борьба против Пашиняна идет не только на улицах, но и в парламенте. Оппозиция поддержала протест и ищет способы отстранить премьера. Процедура может быть запущена, если за нее проголосуют не менее 36 депутатов (примерно треть от общего числа). У двух фракций "Айастан" и "Честь имею" пока есть 35 голосов.

Правящая партия "Гражданский договор" дала понять, что не только не поддержит идею оппозиции, но даже не собирается вступать в диалог. Ее представители говорят о "процессе государственного переворота" при участии церкви.

Фото: у премьера Никола Пашиняна низкий рейтинг, но вряд ли протесты приведут к смене власти (Getty Images)

Согласно опросу социологической службы Gallup International Association в Армении, в марте рейтинг Пашиняна упал до исторического минимума и составил 8%. В мае "абсолютно положительно" его работу оценили 9,1% респондентов, "абсолютно отрицательно" - 41,1%.

При том движение "Тавуш во имя Родины" положительно оценили 35,1%, отрицательно - 23,5%. Уход Пашиняна поддерживают в общей сложности больше половины опрошенных, но лишь 6,7% считают, что переходное правительство должен возглавить Баграт Галстанян.

Следующие парламентские выборы должны пройти до июня 2026 года. Если бы они прошли сейчас, почти 13% готовы поддержать правящий "Гражданский договор" и только 3,9% - Галстаняна.

Объективно поддержка действующей власти намного ниже, чем в 2018 году. Но даже после проигранной войны, несмотря на массовые протесты, люди защитили государство в лице Пашиняна и "Гражданского договора", объясняет Меграбян.

"Тогда их оппоненты выглядели как пятая колонна. На данный момент предпосылок, что ситуация изменится, нет. Этого не может быть в принципе, пока нынешняя оппозиция считает себя главными оппонентами власти. Как и нет предпосылок для смены власти неконституционным путем, потому что у таких проектов нет социальной базы", - отметил он.

На вопрос о том, что будет если Россия еще активнее включится в процесс, собеседник ответил, что "Москва уже открыла все свои консервы и выплеснула на улицы Еревана".

На то, чтобы выразить правительству Пашиняна недоверие, у оппозиции не хватит голосов. На сегодня даже в ее рядах нет единого мнения о том, надо ли сложить мандаты.

Хотя ничего исключать нельзя. Так как если премьер и "Гражданский договор" решат, что настал момент для выборов, они могут решиться на роспуск парламента.

"Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Дела с рейтингом у них, мягко говоря, не ахти и получить большинство им точно не удастся. Момент сложный, стоит подождать, но решение о роспуске будет принимать Пашинян, а не оппозиция", - считает Армен Ованнисян.

Предпосылок для смены власти он тоже не видит. Разве что если у Пашиняна не сделают "астрономическую глупость", после чего даже нейтральная и критически настроенная к оппозиции часть населения выступит против него.

При подготовке материала использовались: публикации армянских СМИ, заявления премьера Никола Пашиняна и лидера движения "Тавуш во имя Родины" Баграта Галстаняна, данные опросов Gallup, комментарии политологов Рубена Меграбяна и Армена Ованнисяна.