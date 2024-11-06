Пример для Судакова и компании. "Шахтер" одолел "Янг Бойз" в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская лига УЕФА, "путь лиги", основной раунд, 4-й тур

"Шахтер" U-19 – "Янг Бойз" U-19 – 3:2

Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Цимба, 11 (пенальти), Башмарин, 82 (автогол)

"Пчелы" сумели оформить быстрый мяч. Юные "горняки" ошиблись под прессингом на собственной половине, поэтому Огарков сфолил в штрафной – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Цимба и уверенно развел мяч и кипера по разным углам.

"Шахтер" U-19 отыгрался на 29-й минуте. Это Цуканов результативно сыграл на дальней штанге после прострела Дрозда с левого фланга. А еще через несколько минут подопечные Алексея Белика уже были впереди. Сметана подал штрафной на линию вратарской, где Костюк грудью отправил мяч за линию.

"Горняки" не сбавили обороты и закрепили преимущество перед перерывом. В этот раз Тютюнов разобрался в суматохе у ворот "Янг Бойз" U-19 и мощно пробил левой под перекладину. Во второй половине "желто-черные" смогли отквитать один мяч – Башмарин выскочил перед голкипером после углового и срезал мяч в свои ворота.

"Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА 2024/25: турнирное положение

Победа над "Янг Бойз" U-19 стала третьей для "горняков" в турнире. Ранее команда Белика победила сверстников из итальянской "Болоньи" и лондонского "Арсенала".

"Шахтер" U-19 набрал 9 очков и поднялся на 5-е место в сводной турнирной таблице соревнований. По итогам 4-го тура "горняков" еще могут обойти лиссабонская "Бенфика" U-19, а также немецкие коллективы – "Штутгарт" U-19 и "Бавария" U-19.

В следующем туре "горняки" встретятся с нидерландским ПСВ U-19. Соперник набрал всего 2 очка в четырех турах турнира. Матч запланирован на 27 ноября.