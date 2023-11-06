На Прикарпатье вооруженный мужчина совершил нападение на АЗС, его задержали

На Прикарпатье в городе Долина полицейские задержали мужчину, который с ножом и пистолетом совершил нападение на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, нападающий приехал на своем автомобиле на АЗС, где совершил разбойное нападение. После совершенного покинул место преступления. Однако стражей порядка за считанные часы его оперативно задержали.

Как сообщается, событие произошло на территории АЗС в городе Долина. В помещении заправки мужчина угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у оператора отдать мобильный телефон.

Затем разбойник подошел к кассовой зоне, вытащил предмет похожий на нож и направил на женщину - кассира и заставил отдать ему все средства из кассы - более 10 тысяч гривен. Забрав наличные, мобильный телефон нападающий спешно покинул АЗС и уехал в неизвестном направлении на автомобиле.

Получив оперативную информацию, полицейские в селе Пийло в Калушском районе остановили автомобиль "Toyota Yaris", на котором предположительно передвигался нападающий.

За рулем автомобиля находился 37-летний житель Долины. Также, при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные денежные средства, чем пистолет, которым угрожал разбойник.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи за процессуального руководства окружной прокуратуры города Калуша уже объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

Фото: на Прикарпатье вооруженный мужчина совершил нападение на АЗС (facebook.com/frankivsk.police)