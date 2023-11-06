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На Прикарпатті озброєний чоловік скоїв напад на АЗС, його затримали

Івано-Франківська область, Понеділок 06 листопада 2023 10:35
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На Прикарпатті озброєний чоловік скоїв напад на АЗС, його затримали Фото: на Прикарпатті озброєний чоловік скоїв напад на АЗС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Прикарпатті у місті Долина поліцейські затримали чоловіка, який з ножем та пістолетом скоїв напад на АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Івано-Франківської області.

За даними поліції, нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Однак правоохоронців за лічені години його оперативно затримали.

Як повідомляється, подія сталася на території АЗС в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон.

Потім, розбійник підійшов до касової зони, витягнув предмет схожий на ніж та спрямував на жінку - касира і змусив віддати йому всі кошти з каси - понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку, мобільний телефон нападник поспішно покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі.

Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль "Toyota Yaris", на якому ймовірно пересувався нападник.

За кермом автівки перебував 37- річний житель Долини. Також, при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калуша вже оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

Фото: на Прикарпатті озброєний чоловік скоїв напад на АЗС (facebook.com/frankivsk.police)

Нагадаємо, у серпні у Тернопільській області правоохоронці затримали чоловіка, який побив та пограбував військового.

Як з'ясувало слідство, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. В момент, коли військовий знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку.

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АЗС Івано-Франківська область полиция Прикарпатье
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