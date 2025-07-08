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На Прикарпатье неизвестный выстрелил в автомобиль: ранен подросток

Ивано-Франковская область, Вторник 08 июля 2025 16:50
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На Прикарпатье неизвестный выстрелил в автомобиль: ранен подросток Фото: на Прикарпатье неизвестный выстрелил в автомобиль (if.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Кобаки Ивано-Франковской области неизвестный выстрелил в автомобиль. С ранением госпитализировали 12-летнего подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как сообщили в полиции, на линию "102" поступило сообщение от жителя села Кобаки Косовского района о том, что неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo.

Металлическая пуля пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына в плечо. Ребенка доставили в больницу. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что выстрел произвели из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Речь идет о 57-летнем жителе того же села.

Во время осмотра по месту жительства правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Следователи Косовского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские назначили экспертизы, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям фигуранта. Продолжается досудебное расследование.

Фото: на Прикарпатье неизвестный выстрелил в автомобиль (if.npu.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял по машине волонтера Виктории Дворецкой. Ему объявят подозрение в хулиганстве с применением оружия.

Также в июне в центре Одессы произошла стрельба. В результате инцидента был ранен мужчина.

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