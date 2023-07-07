На Прикарпатье из-за ливня подтопило села: проводится эвакуация

На Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах поднялся уровень воды. Сейчас проводится эвакуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
На данный момент известно, что на Прикарпатье было спасено 8 человек, еще 45 человек были эвакуированы, из них 11 детей.
Фото: на Прикарпатье залило несколько деревень (t.me/mvs_ukraine)
Установлено, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог, а именно:
Напомним, спасатели рассказали, что делать во время наводнений и паводков.
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