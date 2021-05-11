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На Прикарпатті завершується реконструкція дороги до Говерли

Автор: РБК-Україна

У Ворохті на Прикарпатті завершується реконструкція ділянки траси Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський за програмою президента "Велике будівництво". Наразі на висоті 1013 метрів над рівнем моря влаштовують фінішний шар покриття на 14 км дороги.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Також робочі проводять благоустрій пішохідної зони у центральній частині селища, зараз там влаштовують тротуари.

Як відомо, з с. Ворохта пролягає туристичний маршрут до г. Говерла (2061 м). Відтепер дістатися найвищої вершини України стане ще комфортніше.

Зазначається, ремонт траси Р-24 почали минулого року. В рамках президентської програми “Велике будівництво” за 2020 рік підрядна організація ТОВ “ПБС” відремонтувала 53,6 км дороги у Верховинському та Городенківському районах.

Окрім цього, у рамках президентської програми “Велике будівництво” на дорозі Р-24 планують побудувати “з нуля” один міст та капітально відремонтувати 2 штучні споруди.

Дорога Р-24 з’єднує центр країни із Карпатами та є частиною популярного туристичного маршруту "Золота підкова". Протяжність траси по Івано-Франківській області становить 177 км. Вона є одним із основних транспортних зв'язків у західному регіоні України.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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