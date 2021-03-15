ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві горіло реанімаційне відділення COVID-лікарні

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 15:53
У Києві горіло реанімаційне відділення COVID-лікарні Фото: пожежники у лікарні (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 15 березня, в Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 14:34 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа.

За даними ДСНС, в кімнаті сестри-господині реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та господарського приладдя на площі 15 квадратних метрів.

"Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але тому, що стан хворих не дозволяв їх евакуювати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень, в цей час, разом з хворими, у кожній палаті перебували по одному рятувальникові і медичному працівнику", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що хворих на коронавірус в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.

Пожежу в медичному закладі загасили о 15:21.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа у лікарні (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, 27 лютого в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Климчук заявляв, що пожежа могла статися через спирту в одного з пацієнтів.

Крім того, поліція порушила справу через пожежі в лікарні Чернівців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ пожежа
NEWS
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"