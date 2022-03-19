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На Прикарпатті відновлюють роботу позашкільні заклади освіти

Фото: Позашкільні заклади освіти запрацюють на Прикарпатті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Івано-Франківська обласна військова адміністрація з 21 березня відновить на території області роботу позашкільних закладів освіти дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Galka.if.ua.

Позашкільні заклади освіти запрацюють дистанційно. Таке рішення прийняла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Навчальні заклади відновлять роботу в понеділок, 21 березня. Дистанційно працюватимуть ті гуртки, проведення яких можливе в онлайн-форматі.

Раніше навчальний процес відновили в Києві. Також навчання в школах цього тижня поновили у Львові. Школярі обох міст навчаються дистанційно.

Нагадаємо, що в кримському Джанкої окупанти призупинили навчання задля розміщення військових у місцевих школах.

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Івано-Франківська область