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На Прикарпатті сніговий зсув перекрив дорогу

Автор: Іванна Шовкун

На Івано-Франківщині стався сніговий зсув. В результаті заблокованим виявився рух на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державного підприємства "Дороги Прикарпаття" у Facebook.

Інцидент стався у Косівському районі. Там сніг перекрив дорогу місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

"Перед селом Великий Рожин відбулося зміщення скального ґрунту на проїзну частину. Туди вже направлено техніку для ліквідації зсуву. Сніговий покрив на території Івано-Франківської області досягав 15-20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки", - йдеться у повідомленні.

Фото: на дорозі Прикарпаття стався сніговий зсув (facebook.com/DorogyPrykarpattya)

Але синоптики попереджають про погіршення погодних умов. На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця наступного тижня може принести сніг, подекуди незначний, а подекуди може випасти до півметра і навіть більше снігового покриву.

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ПрикарпатьеСнігопад