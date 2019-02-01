На Прикарпатті оголосили штормове попередження через туман

Видимість складає 100-500 м

В Ивано-Франковской области из-за тумана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Так, из-за тумана видимость составляет 100-500 метров.

"Штормовое предупреждение! В первой половине дня 1 февраля по области и городу ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - указано в сообщении ГСЧС.

Напомним, в Киеве в пятницу, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица. В КГГА рекомендовали водителям в условиях тумана снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию ​​с другими авто; при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

РБК-Украина также писало, что в Украине на 1 февраля 2019 года синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. В частности, в северных, ночью в западных, а днем ​​и в центральных областях ожидаются осадки, на остальной территории преимущественно сухо. В большинстве областей страны туман, на дорогах местами гололедица.

Добавим, народный синоптик Наталья Диденко заявила, что теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля.