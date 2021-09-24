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На Прикарпатті грабіжник завдав поліцейському 14 ударів ножем

Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського та завдав йому 14 ударів ножем. Правоохоронець вижив та перебуває в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Інцидент стався вчора, 23 вересня. Зловмисник проник до квартири 35-річного працівника поліції, щоб його обікрасти. Поліцейський в цей час перебував вдома, і коли грабіжник його помітив, то напав з ножем.

"Зловмисник завдав правоохоронцю множинні ножові поранення - 14 колото-різаних ран, з них три в ділянці шиї, три - грудної клітки, одна - з пошкодженням легені. Потерпілого було доставлено до лікувального закладу, де йому було надано своєчасну медичну допомогу", - сказали в прокуратурі.

Нападника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про його арешт.

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Івано-Франківськ