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"Приходять за порадами". Член НКРЕКП розповіла про зустрічі з трейдерами

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Київ, Четвер 15 липня 2021 15:25
"Приходять за порадами". Член НКРЕКП розповіла про зустрічі з трейдерами Фото: член НКРЕКП розповіла про зустрічі з трейдерами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Член НКРЕКП Ольга Бабій повідомила, що до неї приходять крупні трейдери, які займаються перепродажем електроенергії, з проханням дати поради як їм діяти на ринку.

Про це вона заявила в ефірі "Перший діловий".

"Коли до мене приходять такі трейдери скаржитися на життя, крупні трейдери, які вже мають гарний пул постачальників, які мають гарний пул учасників, я їм кажу: "Об’єднуйтесь проти монополістів, все вам буде. Все залежить від вас самих. На скільки ви будете прозоро поводитися, на скільки ви будете давати гарні умови своїм учасникам, на скільки ви належним чином будете все прогнозувати - то ви нікуди не зникнете. Все у вас буде добре", - заявила Бабій.

Вона не уточнила, де саме відбувалися ці зустрічі та чи були на них присутні інші члени комісії, як це вимагає закон про НКРЕКП.

Згідно ст. 5 закону про НКРЕКП, член комісії не має права самостійно зустрічатися з представниками своїх ліцензіатів. Закон вимагає, щоб подібні зустрічі відбувалися як мінімум за присутності двох членів комісії.

Нагадаємо, раніше нардеп Валентин Наливайченко опублікував дані про зв’язки трьох трейдерів-спекулянтів з річним доходом понад 15 млрд грн з друзями і родичами вищого керівництва НКРЕКП.

Зокрема мова йшла про ТОВ "Нова-Енергетична-компанія", "Енерджікс" та "Укренергоекспорт". Стосовно цих компаній НАБУ уже проводить розслідування за фактом крадіжки 1,9 млрд грн з державної компанії "Укрзалізниця".

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