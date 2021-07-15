"Приходять за порадами". Член НКРЕКП розповіла про зустрічі з трейдерами

Член НКРЕКП Ольга Бабій повідомила, що до неї приходять крупні трейдери, які займаються перепродажем електроенергії, з проханням дати поради як їм діяти на ринку.

"Коли до мене приходять такі трейдери скаржитися на життя, крупні трейдери, які вже мають гарний пул постачальників, які мають гарний пул учасників, я їм кажу: "Об’єднуйтесь проти монополістів, все вам буде. Все залежить від вас самих. На скільки ви будете прозоро поводитися, на скільки ви будете давати гарні умови своїм учасникам, на скільки ви належним чином будете все прогнозувати - то ви нікуди не зникнете. Все у вас буде добре", - заявила Бабій.

Вона не уточнила, де саме відбувалися ці зустрічі та чи були на них присутні інші члени комісії, як це вимагає закон про НКРЕКП.

Згідно ст. 5 закону про НКРЕКП, член комісії не має права самостійно зустрічатися з представниками своїх ліцензіатів. Закон вимагає, щоб подібні зустрічі відбувалися як мінімум за присутності двох членів комісії.