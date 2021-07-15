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"Приходят за советами". Член НКРЭКУ рассказала о встречах с трейдерами

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Киев, Четверг 15 июля 2021 15:25
"Приходят за советами". Член НКРЭКУ рассказала о встречах с трейдерами Фото: член НКРЭКУ рассказала о встречах с трейдерами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Член НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила, что к ней приходят крупные трейдеры, которые занимаются перепродажей электроэнергии, с просьбой дать советы как им действовать на рынке.

Об этом она заявила в эфире "Первый деловой".

"Когда ко мне приходят такие трейдеры жаловаться на жизнь, крупные трейдеры, которые уже имеют хороший пул поставщиков, которые имеют хороший пул участников, я им говорю: "Объединяйтесь против монополистов, все вам будет. Все зависит от вас самих. На сколько вы будете прозрачно себя вести, на сколько вы будете давать хорошие условия своим участникам, на сколько вы должным образом будете все прогнозировать - то вы никуда не исчезнете. Все у вас будет хорошо", - заявила Бабий.

Она не уточнила, где именно происходили эти встречи и присутствовали ли на них другие члены комиссии, как это требует закон об НКРЭКУ.

Согласно ст. 5 закона об НКРЭКУ, член комиссии не имеет права самостоятельно встречаться с представителями своих лицензиатов. Закон требует, чтобы подобные встречи происходили как минимум в присутствии двух членов комиссии.

Напомним, ранее нардеп Валентин Наливайченко опубликовал данные о связи трех трейдеров-спекулянтов с годовым доходом более 15 млрд грн с друзьями и родственниками высшего руководства НКРЭКУ.

В частности речь шла об ООО "Нова-энергетическая-компания", "Энерджикс" и "Укрэнергоэкспорт". В отношении этих компаний НАБУ уже проводит расследование по факту кражи 1,9 млрд грн из государственной компании "Укрзализныця".

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