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Приходят смс якобы от полиции: украинцев предупредили о новых мошеннических схемах

Суббота 06 июля 2024 11:35
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Приходят смс якобы от полиции: украинцев предупредили о новых мошеннических схемах Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новых мошеннических схемах (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы начали массово получать смс-сообщения, якобы от полиции с указанием перейти по ссылке и обновить данные. Однако это новая мошенническая схема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Как отметили в ведомстве, украинцам приходят сообщения в мессенджере якобы от представителей полиции. В сообщениях просят подтвердить свои данные, перейдя по ссылке. Однако из-за этих манипуляций можно потерять деньги, ведь это очередная мошенническая схема.

"Ссылки, которые указывают злоумышленники в сообщении, могут вести на фишинговые вебсайты или на ресурсы, содержащие вредоносное программное обеспечение. Цель мошенников - получить доступ к вашей конфиденциальной информации, банковским счетам, выманить деньги", - сказано в сообщении.

Как уберечь себя:

  • не переходите по сомнительным ссылкам;
  • не пересылайте деньги;
  • немедленно блокируйте отправителя подобных сообщений.

Если вы послали средства мошенникам, обращайтесь в полицию.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что мошенники могут использовать отключение света в свою пользу - создавая фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграммы от имени энергетической компании.

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