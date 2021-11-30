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Приходько: влада досі не підготувала законодавчий фундамент для реалізації Мінських угод

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 14:02
Приходько: влада досі не підготувала законодавчий фундамент для реалізації Мінських угод Фото: народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Приходько (скріншот)
Автор: Наталія Гурковська

Законодавчого фундаменту, який мав бути закладений для реалізації Мінських угод, досі не існує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Приходько в ефірі телеканалу Live.

"Дуже прикро чути і спостерігати за тим, як постійно змінюється позиція влади. Зараз Кулеба (міністр закордонних справ Дмитро Кулеба) сказав, що все ж таки треба виконувати Мінські угоди. Раніше влада говорила, що їм необхідний "апгрейд". Єдина політична сила, яка чітко і послідовно відстоює цю позицію, що в нас немає іншого шляху до миру на Донбасі, крім Мінських угод і імплементації "Формули Штайнмаєра", - це "Опозиційна платформа - За життя", - заявила вона.

Вона зазначила, що влада, навіть погоджуючись з необхідністю виконувати угоди, продовжує його ігнорувати.

"І зараз знов вони говорять про безальтернативність Мінських угод - і паралельно до Верховної ради вносять проект закону щодо продовження дії нинішнього закону про особливий статус Донбасу ще на один рік. Це говорить про те, що слова влади розходяться з діями, і жодного законодавчого фундаменту, який мав бути закладений для реалізації Мінських угод, досі не існує", - пояснила політик.

За її словами, на восьмому році війни вже цілком очевидно, що альтернативи Мінським угодам для досягнення миру немає.

"Війна на сході триває вже восьмий рік, останні 2,5 роки - за нової влади. Люди на Донбасі хочуть миру, для них найбільша проблема - страх і невизначеність. Ми вже бачимо, що влада не здатна запропонувати інших способів вирішення конфлікту - отже, треба йти тим шляхом, який з усіма погоджений: Мінські угоди і "Формула Штайнмаєра". Там чітко прописано, що потрібно робити", - резюмувала Наталія Приходько.

Як повідомлялося, раніше соціолог назвав несподіваного суперника ОПЗЖ у рейтингах.

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Опозиційна платформа За життя
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