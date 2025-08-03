Сторонницу Трампа из Fox News утвердили главным прокурором в Вашингтоне

За кандидатуру известной сторонницы Дональда Трампа и медийной звезды Fox News проголосовали 50 сенаторов, против - 45.

Пирро временно исполняла обязанности прокурора с мая 2024 года.

Пирро имеет опыт работы окружным прокурором и судьей, а до перехода в госслужбу была соведущей политической программы на Fox News, где часто брала интервью у Трампа.

Ее назначение на одну из самых влиятельных прокурорских должностей в стране - это шаг, укрепляющий позиции сторонников президента в федеральной системе правосудия.

В одобрении кандидатуры Пирро сыграло роль и недавнее утверждение Эмиля Бове - бывшего адвоката Трампа в апелляционный суд США.

После голосования лидер большинства в Сенате Джон Тун объявил о временном перерыве до 2 сентября и призвал сенаторов ускорить завершение голосований.

Дональд Трамп в своей публикации на Truth Social поблагодарил республиканцев за поддержку его назначений и обвинил демократов в блокировании их утверждения.

Кандидатура Пирро

Стоит отметить, что Пирро была выдвинута на должность после того, как кандидатура Эдварда Мартина, близкого сторонника движения "Остановите кражу" и участника событий 6 января 2021 года, не смогла получить достаточной поддержки в Сенате из-за споров вокруг увольнения прокуроров.

Во время первого президентского срока Трампа, в его последний день на посту, он помиловал Эла Пирро - бывшего мужа Жанин Пирро, осужденного за уклонение от уплаты налогов и заговор, когда она занимала должность окружного прокурора в штате Нью-Йорк.