Стороннику России из Молдовы запретили въезд в Украину

Сегодня, 2 декабря, на пункте пропуска "Серпневое" в Одесской области пограничники остановили гражданина Молдовы, пытавшегося попасть в Украину.

В ходе контроля пограничники совместно с СБУ установили, что гражданин Молдовы является сторонником Российской Федерации. Они обнаружили на страницах соцсетей 72-летнего мужчины материалы в поддержку российских властей и вооруженных сил оккупантов.

Иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины.