Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Пригожина утверждает, что якобы сейчас "наступил тот момент, когда кровь может пролиться".

"Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - добавляют в представительстве Пригожина.

Поход боевиков Пригожина на Москву

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт, но вчера он резко обострился. Главарь "вагнеровцев" заявил, что войска РФ якобы ударили по тыловому лагерю его наемников. Пригожин объявил, что "будет идти на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна "вагнеровцев" двинулась на Москву.