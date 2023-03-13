RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригожин потерял на фронте половину заключенных и не может набрать новых, - британская разведка

Фото: повар Путина убил половину зеков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа "Вагнер" потеряла на войне с Украиной половину набранных заключенных и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа будет вынуждена сократить активность на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние недели владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин скорее всего потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за продолжающихся споров с руководством Минобороны России. Весьма вероятно, что Пригожин направляет усилия по вербовке на свободных российских граждан.

По данным британской разведки, при этом с начала марта компания "Вагнер" создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого бойца" для сбора контактных данных заинтересованных студентов.

"Около половины заключенных, которых групп "Вагнер" уже направила в Украину, скорее всего, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных. Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций группы "Вагнер" в Украине", - считают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВагнеровцы