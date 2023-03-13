Пригожин потерял на фронте половину заключенных и не может набрать новых, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в последние недели владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин скорее всего потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за продолжающихся споров с руководством Минобороны России. Весьма вероятно, что Пригожин направляет усилия по вербовке на свободных российских граждан.

По данным британской разведки, при этом с начала марта компания "Вагнер" создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого бойца" для сбора контактных данных заинтересованных студентов.

"Около половины заключенных, которых групп "Вагнер" уже направила в Украину, скорее всего, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных. Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций группы "Вагнер" в Украине", - считают в Минобороны Британии.