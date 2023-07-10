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Пригожин вместе с главарями "Вагнера" приходил к Путину в Кремль, - Libération

Фото: Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евгений Пригожин вместе с главарями "Вагнера" встречался с Владимиром Путиным. На переговорах в Кремле присутствовали путинские силовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Libération.

По данным источников издания, Пригожин приходил в Кремль еще 1 июля, а на встречах его сопровождали главари группы. На этой встрече также присутствовали очень лояльный к президенту глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Бунт Пригожина

Основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж в конце июня.

Бойцы "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с 1999 года.

Люди приветствовали наемников Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

С тех пор поступает разная информация о местонахождении Пригожина. Лукашенко 6 июня заявил, что Пригожина нет в Беларуси, так как тот "находится в Питере, может быть, в Москву поехал".

Данные независимого "Левада-центра" свидетельствуют, что мятеж Пригожина не сказался на рейтинге Путина. По данным открытого вопроса (респондентов просили самим назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в июне уровень доверия Владимиру Путину не изменился и составил 42%.

Из значительных изменений социологи отмечают снижение рейтинга Евгения Пригожина с 4% до 2% (который теперь находится на грани выбывания из десятки наиболее популярных политиков).

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Евгений Пригожин