Пригожин перетягивает сторонников войны, подрывая авторитет Путина, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно подорвать правление Кремля.

Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует, его растущая популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека" по сравнению с ним.

Появляющиеся дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России.

Напомним, в британской разведке ранее заявляли, что окружение Путина, в частности Пригожин, все больше критикует военное командование России.

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