Пригожин может создать партию для российских ультра-патриотов, - "Медуза"

По словам двух источников издания, близких к Кремлю и знакомых с Евгением Пригожиным, это движение якобы сделает ставку на "патриотизм и государственничество" и будет заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов.

По словам источников "Медузы", знакомых с бизнесменом, такая идея у Пригожина появилась в том числе после наблюдения за деятельностью команды Алексея Навального, которая регулярно выпускает расследования о коррупции.

Источники добавили, что помимо "антиэлитной" Пригожин планирует использовать и "реваншистскую" повестку: "Будет культивироваться чувство мести за военные неудачи - потом мы свое отыграем все равно. Ну кто виноват в том, что мы не дошли до Киева и условно сдали Херсон? Да та же элита".

Близкие к Кремлю собеседники "Медузы" заявили, что в этом проекте Евгения Пригожина можно назвать "младшим партнером" братьев Ковальчуков - бизнесменов, близких к Владимиру Путину. Ковальчуки вместе с Пригожиным уже больше года борются с губернатором Петербурга Александром Бегловым, хотя прежде помогали ему.

Источник "Медузы", близкий к Кремлю, уточнил, что Пригожин - "один из инструментов Ковальчуков", которые хотят показать Путину, что могут быть одними из "главных операторов в политике страны". "Для них это инструмент работы в патриотическом сегменте, [а также] запугивания и деморализации элиты, чтобы та и не помышляла „отпрыгнуть“ от президента", - объяснил собеседник "Медузы".

Источники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули, что после начала войны Пригожин находится в постоянном контакте с Путиным - и "может достучаться до него". Однако собеседники "Медузы" подчеркнули, что не знают, обсуждал ли создатель ЧВК Вагнера с президентом свою политическую карьеру. При этом они отметили, что Пригожин вполне может получить от Кремля "санкцию" на это.

"Надо понимать, что это проект нишевый, рассчитанный на ультрапатриотическое большинство, которое одновременно не во всем поддерживает власть и критически относится к элите, чиновникам и бизнесу", - резюмировал один из близких к Кремлю источников, добавив, что растущее влияние Пригожина уже беспокоит некоторых высокопоставленных силовиков.

Политолог Иван Преображенский отметил, что Евгений Пригожин "при определенных обстоятельствах мог бы быть популярен у аудитории Владимира Жириновского".