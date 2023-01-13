Пригожин хочет захватить соляные шахты в Соледаре: в Минобороны объяснили, зачем

По словам министра, ситуация в Соледаре "очень сложная", но находится "под контролем".

Он сказал, что там "вагнеровцы" используются для наступлений "волна за волной за волной", что привело к большому количеству потерь противника, но Пригожин заинтересован в захвате города.

В частности, как пояснил Резников, его амбиции заключаются в возможных экономических выгодах, поскольку в Соледаре находятся крупнейшие в Европе соляные шахты.

"На крови заработать", - отметил глава Минобороны.

Также он добавил, что сейчас "вагнеровцам" нужно предоставить определенные "доказательства", чтобы заявить, что они "лучше регулярных Вооруженных сил Российской Федерации".

Примечательно, что недавно Пригожин опубликовал фото с якобы соляных шахт Соледара, но в Страткоме ВСУ быстро опровергли эту информацию.

Отметим, ранее в США тоже выразили мнение, что руководителю ЧВК "Вагнер" нужен Соледар и Бахмут из-за месторождений в районе города.

Напомним, как утром сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои.

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