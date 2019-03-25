Суддя, який засудив Януковича до 13 років в'язниці, отримує погрози

Фото: Владислав Дев'ятко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повідомлення з погрозами отримав також голова Сумського окружного адмінсуду

Судді, який засудив президента-втікача Віктора Януковича, голові Оболонського районного суду Києва Владиславу Дев’ятку на електронну адресу надходять повідомлення з погрозами від C14. Про це повідомляє прес-центр судової влади України.

Крім того, відповідні повідомлення отримують й інші судді.

"Голова Оболонського районного суду міста Києва Дев’ятко Владислав Володимирович та голова Сумського окружного адміністративного суду Шаповал Микола Михайлович повідомили, що 18 березня 2019 року на офіційні електронні адреси судів надійшло повідомлення від відправника C14UA@i.ua, яке містить вислови: "Всім суддям України смерть", "Герої не вмирають - вмирають вороги", "Слава нації! Смерть ворогам!", а також попередження "Ми йдемо до тебе", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомлення з електронної пошти C14UA@i.ua надійшло на електронну адресу Чугуївського міського суду Харківської області. У ньому також зазначено "Всім суддям України смерть", "Ми йдемо до тебе", "Чекай сволото".

"Дев’ятко В.В., Шаповал М.М., Гуменний З.І. вважають вказані дії виявом тиску та втручанням у їхню професійну діяльність із застосуванням погроз життю і здоров’ю і повідомили про це Вищу раду правосуддя та генерального прокурора", - зазначили у прес-центра.

Також повідомляється, що, відповідно до статті 73 закону "Про Вищу раду правосуддя", вказані повідомлення внесені до реєстру повідомлень суддів про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя. ВРП проведе перевірку викладених суддями фактів та ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що колишній президент України Віктор Янукович не має російського громадянства і планує повернутися в Україну.