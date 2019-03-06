Засудженого до 15 років в'язниці екс-президента Південної Кореї відпустять під заставу

Фото: Лі Мен Бак (GettyImages)

Суд у Сеулі схвалив відповідне клопотання у зв'язку з погіршенням здоров'я екс-президента

Колишнього президента Південної Кореї у 2008-2013 роках Лі Мен Бака, засудженого на 15 років позбавлення волі за корупцію, відпустять під заставу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ренхап".

Зазначено, що суд у Сеулі схвалив клопотання, подане 29 січня, через погіршення здоров'я колишнього президента і по ряду інших причин.

Відзначимо, Лі Мен Бака випустили під заставу в розмірі 1 млрд вон (близько 886 тис. доларів) за умови, що він буде проживати за місцем реєстрації і спілкуватися тільки з близькими родичами і законними представниками.

Нагадаємо, екс-президента засудили до 15 років в'язниці в жовтні 2018 року. Центральний суд Сеула визнав його винним у розтраті 24,6 млрд вон (21,7 млн ​​доларів), отриманні хабарів та інших злочинах, які були здійснені в роки його президентства. Колишнього главу держави також зобов'язали виплатити штраф в 13 млрд вон (11,5 млн доларів).

Як писало РБК-Україна раніше, екс-президент Південної Кореї отримала ще 8 років в'язниці. Пак Кин Хе також зобов'язали виплатити близько 3 мільйонів доларів штрафу.