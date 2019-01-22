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Приготуйтеся! Українцям розповіли, у яких областях зіпсується погода 23 січня

STYLERЖиття    22.01.2019 - 21:02
Приготуйтеся! Українцям розповіли, у яких областях зіпсується погода 23 січня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях температура опуститься до -15 градусів

Синоптики повідомили, що в середу, 23 січня мешканців України очікує істотне погіршення погодних умов. У деяких регіонах температура повітря опуститься, а також очікуються рясні снігопади. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході пройде мокрий сніг. Нічна температура повітря опуститься до -13 -15 градусів. Вдень очікується від -3 до -7 градусів, у Дніпрі та Полтаві від -1 до -4 градусів.

У південних областях буде йти сніг. Можливі хуртовини. Вночі в регіоні очікується від -4 до -7 градусів, вдень термометри покажуть від +2 до +5 градусів.

У Криму можливі опади у вигляді дощу. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень +7 +9 градусів.

На півночі країни очікується снігопад. Вночі температура опуститься до -13 -11 градусів. Вдень від -5 до -7 градусів.

У західних областях синоптики також прогнозують сильні опади у вигляді снігу і мокрого снігу. В Ужгороді вночі -4 -6 градусів, в інших областях від -7 до -10 градусів. Вдень в регіоні очікується від -3 до -5 градусів, у Закарпатті від -1 до +1 градуса.

У центрі України пройдуть рясні опади у вигляді снігу, можлива хуртовина. Вночі від -8 до -12 градусів, вдень від -1 до -4 градусів.

У столиці 23 січня буде йти сніг, можливі хуртовини та налипання мокрого снігу. Вночі від -8 до -10 градусів, вдень від -4 до -6 градусів.

Приготуйтеся! Українцям розповіли, у яких областях зіпсується погода 23 січня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Діденко повідомила, що температура повітря покаже зимовий характер.

А також писали про те, що синоптики розповіли, в яких областях збережуться морози.

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